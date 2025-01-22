В России пройдет показ драмы «Злой город» о героической обороне Козельска от монголов

В России состоится предпремьерный показ драмы «Злой город». Фильм посвящен обороне города Козельска от нашествия ордынского войска хана Батыя. События, описываемые в картине, происходят в 1238 году. Перед создателями стояла задача добиться максимальной исторической достоверности в кадре.

Главные роли в фильме исполнили актеры Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева и другие.

Алексей Гуськов отметил, что съемки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Настоящий холод, настоящий снег. Пририсованного на компьютере пара изо рта у актеров в кадре не будет точно. Но самое интересное в картине – это герои и история, которую мы рассказываем. Благодаря чему или, вернее, кому удалось так долго держать оборону Козельска? Как они это сделали, что придумали? Как им удалось всем объединиться – горожанам, дружине, князьям, крестьянам? На каких убеждениях они стояли до последнего, на какой вере? А ведь удерживали Орду! Огромную массу! Монгольское войско, которое сметало все на своем пути. Монголы же, не моргнув глазом, прошли всю Венгрию, дошли до окрестностей Вены, практически до Венеции!» – сказал Гуськов.

Фото: ООО «Синема 16»

Художник-постановщик фильма «Злой город» Сергей Февралев, говоря о тех событиях, напомнил, что ордынцы недооценивали жителей Козельска. Захватчики были уверены в скорой победе, но отпор русских застал их врасплох.

«Мы постарались создать совершенно другой мир, основанный на правде, на открытиях ученых, археологов, которые нашли настоящий Козельск. Хотелось показать огромный разрыв между нами сейчас и нами тогда: в быту, изобразительном ряду, в целом, но также и то, что, по сути человек-то с тех пор не изменился», – подчеркнул Февралев.

Режиссер и продюсер фильма Константин Буслов рассказал, что сценарий фильма привлек его тем, что небольшой русский город встал на пути у огромного ордынского войска.

«История зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью, и, если говорить про форму сценария, его многофигурной структурой и многозадачностью. Я люблю такие конструкции. Они сложные с точки зрения режиссуры и интересные в поиске решений как художественных, так и производственных», – поведал Буслов.

Предпремьерный проказ пройдёт 29 января в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» ТРК «Парк Хаус». Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение 12+.

Погрузитесь в атмосферу великой истории об обороне Козельска, когда жители города семь недель героически сражались против монгольского нашествия!

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