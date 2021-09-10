news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 сентября 2021  14:04

В России программой туристического кешбэка воспользовалось 1,6 млн человек

news_top_970_100

10 сентября в 01:00 по московскому времени завершилась программа туристического кешбэка. Акцией воспользовалось около 1,6 млн россиян, заявили в Ростуризме. Об этом сообщает радио Sputnik.

Путешественники потратили на поездки по России примерно 34 млрд рублей. 6,7 млрд вернулись к российским туристам в виде кешбэка по карте «Мир», отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По мнению эксперта, наиболее выгодной программа оказалась для родителей, которые смогли сэкономить на отдыхе для своих детей.

«Кешбэк на детские лагеря был особенно удачным. Это позитивный момент. Все, что связано с детским отдыхом, с детскими каникулами, а тем более кешбэк – это было большим подспорьем для родителей», — сказал он.

Напомним, при помощи платежной системы «Мир» россияне оплачивали путешествие по России, после чего до 20% потраченных средств возвращалось к ним на карту. В акции принимали участие все субъекты РФ.

 

 

#туризм #Россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное