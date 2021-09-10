В России программой туристического кешбэка воспользовалось 1,6 млн человек

10 сентября в 01:00 по московскому времени завершилась программа туристического кешбэка. Акцией воспользовалось около 1,6 млн россиян, заявили в Ростуризме. Об этом сообщает радио Sputnik.

Путешественники потратили на поездки по России примерно 34 млрд рублей. 6,7 млрд вернулись к российским туристам в виде кешбэка по карте «Мир», отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По мнению эксперта, наиболее выгодной программа оказалась для родителей, которые смогли сэкономить на отдыхе для своих детей.

«Кешбэк на детские лагеря был особенно удачным. Это позитивный момент. Все, что связано с детским отдыхом, с детскими каникулами, а тем более кешбэк – это было большим подспорьем для родителей», — сказал он.

Напомним, при помощи платежной системы «Мир» россияне оплачивали путешествие по России, после чего до 20% потраченных средств возвращалось к ним на карту. В акции принимали участие все субъекты РФ.