В России продлят срок действия рецептов на лекарства для хронических больных. Соответствующее поручение по итогам встречи с членами «Деловой России» Минздраву РФ дал Президент Владимир Путин.

«Обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты», — сказано в документе, размещенного на сайте московского Кремля.

Минздрав должен исполнить поручение до 15 сентября.

Также в списке поручений — разработка проекта закона, предусматривающего эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Этим должно заняться Правительство РФ. Законопроект до 1 июля должен быть внесен в Госдуму на рассмотрение.