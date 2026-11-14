В России продлили запрет на автоматическое включение чаевых в счет

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В России до 1 сентября 2027 года продлили действие запрета на включение чаевых и других дополнительных платежей в счет кафе и ресторанов без согласия посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Соответствующая норма предусмотрена правилами оказания услуг общественного питания. Их действие должно было завершиться 1 января 2027 года, однако срок продлили еще на восемь месяцев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина назвала добровольные чаевые наиболее приемлемым способом поощрения сотрудников общепита.

«С одной стороны, это стимулирует официанта лучше обслуживать посетителя и таким образом получать заслуженное вознаграждение, с другой стороны – не делает посетителя “заложником” ситуации, когда, несмотря ни на что – и даже на некачественное обслуживание, он обязан оставить чаевые», – сказала парламентарий.

Она также обратила внимание, что обязательные чаевые не гарантируют получения этих денег официантом: они могут остаться у владельца заведения.

По словам Школкиной, собственники ресторанов и кафе заинтересованы в качественной работе персонала, поскольку официанты во многом формируют впечатление посетителей о заведении.

Помимо чаевых, правила запрещают включать в заказ дополнительные услуги и расходы без согласия клиента.