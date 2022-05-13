news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
13 мая 2022  11:11

В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектов

news_top_970_100

В России продлены сроки выполнения инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что Правительство окажет помощь инвесторам, которые испытывают сложности из-за санкций, введенных странами Запада. Это позволит избежать рисков расторжения договоров о предоставлении квот.

«Для этого на два года продлены сроки выполнения инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов», — сказано в сообщении.

Эта мера затронет 64 договора о строительстве судов с объемом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 соглашения на возведение рыбозаводов с общей суммой вложений 25 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#рыбная ловля #инвесторы #кабмин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100