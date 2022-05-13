В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектов

В России продлены сроки выполнения инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что Правительство окажет помощь инвесторам, которые испытывают сложности из-за санкций, введенных странами Запада. Это позволит избежать рисков расторжения договоров о предоставлении квот.

«Для этого на два года продлены сроки выполнения инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов», — сказано в сообщении.

Эта мера затронет 64 договора о строительстве судов с объемом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 соглашения на возведение рыбозаводов с общей суммой вложений 25 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.