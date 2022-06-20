В России продлили правила распределения тест-систем для диагностики Covid-19

В России продлен особый порядок работы, который позволяет оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавируса и обмениваться данными об объемах и результатах проведенных исследований. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе Кабмина пояснили, что правила теперь будут действовать до 1 мая 2023 года. Распределением тестов занимается Роспотребнадзор, подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет сведений о диагностике и полученных результатах.

Каждую неделю (в понедельник) производители тест-систем направляют в центр информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории — об объеме планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании этого центр и составляет план-график распределения инструментов диагностики. Также учитывается уровень заболеваемости в российских регионах. Во вторник Роспотребнадзор получает информацию и согласовывает график.

Оперативный регламент работы действует с середины апреля 2020 года и позволяет обеспечивать отечественные лаборатории тест-системами и своевременно выявлять новые случаи заражения.