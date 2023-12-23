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В России продлили квоту на вывоз лома и отходов черных металлов
В России до 30 июня 2024 года продлили тарифную квоту на вывоз лома и отхода черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Решение принято в рамках регулирования экспорта металла, который необходим для отечественной промышленности. Об этом сообщает Правительство России.
Размер квоты составит 600 тысяч тонн. При этом пошлина составит 5%, однако не менее 15 евро за тонну, сверх этого объема — 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Ожидается, что мера позволит обеспечить отечественную металлургию стратегическим сырьем.
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