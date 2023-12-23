В России продлили квоту на вывоз лома и отходов черных металлов

В России до 30 июня 2024 года продлили тарифную квоту на вывоз лома и отхода черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Решение принято в рамках регулирования экспорта металла, который необходим для отечественной промышленности. Об этом сообщает Правительство России.

Размер квоты составит 600 тысяч тонн. При этом пошлина составит 5%, однако не менее 15 евро за тонну, сверх этого объема — 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Ожидается, что мера позволит обеспечить отечественную металлургию стратегическим сырьем.