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Экономика 23 декабря 2023 19:51

В России продлили квоту на вывоз лома и отходов черных металлов

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В России до 30 июня 2024 года продлили тарифную квоту на вывоз лома и отхода черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Решение принято в рамках регулирования экспорта металла, который необходим для отечественной промышленности. Об этом сообщает Правительство России.

Размер квоты составит 600 тысяч тонн. При этом пошлина составит 5%, однако не менее 15 евро за тонну, сверх этого объема — 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Ожидается, что мера позволит обеспечить отечественную металлургию стратегическим сырьем.

#экспорт #Правительство РФ
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