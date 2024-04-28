news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 28 апреля 2024 23:21

В России продлены квоты на вывоз минеральных удобрений

Скопировать ссылку

В России продлены квоты на вывоз минеральных удобрений. Вместо 31 мая мера будет действовать до 30 ноября 2024 года, следует из постановления Правительства России.

Работа проведена по поручению Президента Владимира Путина. Мера принята для того, чтобы обеспечить необходимым объемом удобрений внутренний рынок и поддержать продовольственную безопасность страны.

Таким образом, экспортная квота составит почти 20 млн тонн. Из них более 12,4 млн тонн выделены на азотные удобрения и порядка 7,3 млн — на сложные. Распределением квот займется Минпромторг России.

В документе уточняется, что ограничения не касаются Абхазии и Южной осетии.

#минеральные удобрения #Правительство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2