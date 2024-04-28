В России продлены квоты на вывоз минеральных удобрений. Вместо 31 мая мера будет действовать до 30 ноября 2024 года, следует из постановления Правительства России.

Работа проведена по поручению Президента Владимира Путина. Мера принята для того, чтобы обеспечить необходимым объемом удобрений внутренний рынок и поддержать продовольственную безопасность страны.

Таким образом, экспортная квота составит почти 20 млн тонн. Из них более 12,4 млн тонн выделены на азотные удобрения и порядка 7,3 млн — на сложные. Распределением квот займется Минпромторг России.

В документе уточняется, что ограничения не касаются Абхазии и Южной осетии.