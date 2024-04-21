В России продажи сигарет в 2023 году снизились на 460 штук на человека

В России объем продаж сигарет в розницу составил 1 тыс. штук на душу населения по итогам 2023-го. Это на 460 штук или на 31% меньше, чем в 2022-м (было 1460 штук). Такие данные приводит статистика Минздрава РФ, на которые ссылается ТАСС. Отметим, что доклад министерство здравоохранение подготовило в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Интересно, что россияне, согласно опубликованным цифрам, стали также меньше потреблять алкоголь. Объем потребления данной продукции сократился на 0,18 литра или на 2%. Так, если по итогам 2022 года этот показатель равнялся 8,62 литрам чистого спирта на душу населения, то в 2023-м - уже 8,44 литра.

Отмечается также, что количество россиян, придерживающихся ЗОЖ (здорового образа жизни) по итогам 2023-го составило около 9,1 тыс. человека на 100 тыс. населения. Для сравнения: в 2022-м было 7,2 человека на 100 тыс. населения (примерно +26,4% за год).