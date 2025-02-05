В России продажи новых легковушек выросли в январе на 11%

За январь 2025 года в России было продано 89 072 новых легковых автомобиля. Это на 11% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первый месяц года было продано 27 538 автомобилей Lada – российский бренд продемонстрировал рост на 24% год к году. На него приходится 30,92% рынка.

Высокий спрос по итогам января также зафиксирован на китайские бренды Haval (продано 11 825 машин, продажи увеличились на 23% в годовом выражении) и Chery (продано 8 959 авто, рост на 2%). Они занимают 13,28% и 10,06% рынка соответственно.

Кроме того, за второй месяц зимы было реализовано 6 217 автомобилей Geely (на 30,9% меньше, чем годом ранее) и 5 081 Changan (на 3,8% больше) – эти бренды также представляют КНР.

Помимо этих брендов, вошедших в топ-5, россияне активно покупали китайские автомобили Omoda (2 327 машин, снижение на 12,8%), Jetour (2 214 авто, рост на 117,1%), Jaecoo (1 781 машина, рост на 98,3%) и Tank (1 672 авто, снижение на 3,5%).

Наиболее впечатляющий рост продаж продемонстрировал оказавшийся на восьмом месте по популярности белорусский бренд Belgee. За январь продано 1 816 машин – в 3,7 раза больше, чем годом ранее (на 273,7%).

Lada Granta оказалась самой популярной моделью: за январь продано 11 422 машины этого семейства – на 11,8% больше, чем год назад. На втором и третьем местах по востребованности – Lada Vesta (8 007 штук, продажи выросли почти в полтора раза – на 48,8%) и Haval Jolion (4 139 штук, продажи снизились на 4,7%).