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Общество 23 июля 2025 18:03

В России продают ВАЗ-2101 с АКПП за 10 млн рублей

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В Подмосковье выставили на продажу ВАЗ-2101 (в народе «копейка») 1982 года выпуска. Причем пробег у 43-летнего автомобиля составляет 9,5 тыс. км. Также уникальной эту машину делает автоматическая коробка переключения передач (сокр. АКПП), установленная бельгийским дилером. Стоимость такой «капсулы времени» составляет 10 млн рублей. Соответствующее объявление появлялось на одном из сайтов.

Согласно опубликованным фотографиям, «копейка» окрашена в ярко-оранжевую эмаль «Коррида». По словам самого продавца, автомобиль сохранился полностью в заводском состоянии.

Под капотом этой машины установлен двигатель объемом 1.2 литра и мощностью 69 лошадиных сил. Привод - задний.

Отметим, «жигули» с АКПП никогда официально не продавались в СССР. Такие машины поставлялись исключительно на экспорт в Европу.

#продажа автомобилей #жигули #автоваз
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