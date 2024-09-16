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В России продают около 100 тыс. домов дешевле 1 млн рублей
В России примерно 100 тыс. домов продаются по цене меньше 1 млн рублей. Причем в 55% таких вариантов можно жить круглый год, а 35% - это дачи, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Интересно, что среди таких недорогих домов 18% площадью до 30 «квадратов», 44% — от 31 до 50 квадратных метров, остальные – более 50 кв. м.
Что касается городов-миллионников и их пригородов, то в них почти не осталось в продаже домов, которые стоили бы меньше 1 млн рублей – таких объявлений всего 1,5% от общего объема предложений.
Больше всего таких предложений в Омске (21,7%), Челябинске (16,5%), Волгограде (11,2%), Воронеже (10,1%) и Перми (6,3%).
По словам директора комбината стеновых материалов «Винзер» Дениса Жалнина, около 1% домов вообще продаются за 100 тыс. рублей. Но это обычно ветхие строения в отдаленных селах, и там невозможно жить. Какие-то варианты за такие деньги вообще построили еще в XIX веке, рассказал спикер.
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