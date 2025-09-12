В России продают 54-летние «Жигули» за 6 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу ВАЗ-2102 1971 года выпуска. Причем пробег у 54-летней машины составляет 10 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Стоимость автомобиля бордового цвета и в кузове универсал составляет 6 млн рублей. По словам продавца, уникальность этой машины заключается не только в маленьком пробеге, но и в дате выпуска: транспортное средство сошло с конвейера в первый день начала производства данной модели. Соответствующее подтверждение есть на номере кузова.

На сегодняшний день автомобиль полностью отреставрирован.