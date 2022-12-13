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Общество
13 декабря 2022  04:33

В России проанализируют работу госучреждений и уровень зарплат их работников

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В России проанализируют работу госучреждений и уровень зарплат их работников

В России проанализируют деятельность государственных бюджетных учреждений, включая уровень зарплаты их работников, объем госзадания и качество выполняемых работ. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 30 ноября.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что Кабмину нужно будет представить предложения по повышению эффективности работы таких учреждений – путем их оптимизации, перераспределения финансирования или выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Поручение должно быть выполнено до 30 марта будущего года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#Владимир Путин
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