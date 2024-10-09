В России призвали вернуть смертную казнь для педофилов и террористов

Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Администрацию Президента РФ, Совфед, Госдуму и Конституционный суд России с просьбой отменить мораторий на смертную казнь в отношении педофилов и террористов.

«Это не просто вопрос наказания, это вопрос национальной безопасности», – рассказал лидер движения Ильдар Резяпов, его слова приводит РИА Новости.

Мораторий на применение смертной казни в России действует с 1997 года, когда РФ подписала Протокол №6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В период действия моратория высшей мерой наказания в нашей стране считается пожизненное лишение свободы.