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В России призвали вернуть смертную казнь для педофилов и террористов
Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Администрацию Президента РФ, Совфед, Госдуму и Конституционный суд России с просьбой отменить мораторий на смертную казнь в отношении педофилов и террористов.
«Это не просто вопрос наказания, это вопрос национальной безопасности», – рассказал лидер движения Ильдар Резяпов, его слова приводит РИА Новости.
Мораторий на применение смертной казни в России действует с 1997 года, когда РФ подписала Протокол №6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В период действия моратория высшей мерой наказания в нашей стране считается пожизненное лишение свободы.
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