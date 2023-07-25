В России признали нежелательными структуры телеканала «Дождь»*

Латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь»* были признаны нежелательными в РФ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Идет речь о латвийской SIA TV Rain и TVR Studios B.V. из Нидерландов.

В релизе указано, что эти организации были созданы иностранной журналисткой, имеющей российское гражданство, а финансирует их нидерландский фонд Stichting 2 Oktober*.

По данным Генпрокуратуры, SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций, включая штабы Навального, а также иноагентов и террористических организаций.

Причем обе организации созданы уже после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ к сайту «Дождя»*, телеканалу и его страницам в соцсетях.

В подготовке материалов для телеканала участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством. Все они фигурируют в реестре иностранных агентов: Тихон Дзятко*, Екатерина Котрикадзе*, Владимир Роменский*, Анна Монгайт*, Софья Гройсман*, Мария Борзунова* и другие.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.