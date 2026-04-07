В России признали Чеченскую Республику Ичкерия* террористической организацией

«Чеченская республика Ичкерия»* признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Шейх-Мансуровским районным судом Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах», – рассказали в ведомстве.

С самого начала специальной военной операции члены ЧРИ* сражаются на стороне Украины. Они принимали участие в проведении диверсий и терактов в приграничных к зоне СВО регионах России, а также убивали как военнослужащих российской армии, так и мирных жителей.

Все причастные к деятельности этой террористической организации будут установлены и привлечены к уголовной ответственности с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.

* Запрещенная в России террористическая организация.