В России приступили к разработке инновационного препарата для лечения деменций

Фото: © «Татар-информ»

О начале работы по созданию препарата для лечения деменций различной этиологии, в том числе болезнью Альцгеймера, депрессией, ДЦП, аутизмом и рассеянным склерозом, сообщает пресс-служба Российской академии наук (РАН).

Основой препарата станет структура природных алкалоидов эбурнамина, выделенная из растения барвинка.

«Это вещество способно влиять на образование нервных клеток, а также нейромедиаторов, что дает возможность использовать это соединение для лечения заболеваний, связанных с гибелью нейронов и нарушением памяти», – говорится в сообщении РАН.

Сейчас ученые проводят исследования, в рамках которых им предстоит изучить структуру и активность производных эбурнамина и разработать масштабируемый полный метод синтеза соединения-лидера из этой группы.

Фото: © «Татар-информ»

Далее полученные вещества-кандидаты исследуют на животных моделях, связанных с обучаемостью и памятью животных.

«Будут проведены доклинические исследования, включающие детальное изучение механизма действия, оценка безопасности для животных и человека и эффективности кандидата в лекарственное средство. Завершение всех доклинических испытаний запланировано на 2025 год», – отметили в академии.