Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России приступили к разработке инновационного препарата для лечения деменций
О начале работы по созданию препарата для лечения деменций различной этиологии, в том числе болезнью Альцгеймера, депрессией, ДЦП, аутизмом и рассеянным склерозом, сообщает пресс-служба Российской академии наук (РАН).
Основой препарата станет структура природных алкалоидов эбурнамина, выделенная из растения барвинка.
«Это вещество способно влиять на образование нервных клеток, а также нейромедиаторов, что дает возможность использовать это соединение для лечения заболеваний, связанных с гибелью нейронов и нарушением памяти», – говорится в сообщении РАН.
Сейчас ученые проводят исследования, в рамках которых им предстоит изучить структуру и активность производных эбурнамина и разработать масштабируемый полный метод синтеза соединения-лидера из этой группы.
Далее полученные вещества-кандидаты исследуют на животных моделях, связанных с обучаемостью и памятью животных.
«Будут проведены доклинические исследования, включающие детальное изучение механизма действия, оценка безопасности для животных и человека и эффективности кандидата в лекарственное средство. Завершение всех доклинических испытаний запланировано на 2025 год», – отметили в академии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»