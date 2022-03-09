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Экономика
9 марта 2022  17:42

В России приостановят работу магазины Victoria's Secret

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Американская компания по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria’s Secret приостановила работу розничных торговых точек и интернет-магазина в России. Об этом передает РИА Новости. 

«С 15.30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22.00 — всех розничных магазинов», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что оформленные до сегодняшнего дня заказы будут доставлены.

После заявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса ряд стран ужесточили санкции против России. Многие зарубежные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории страны.  

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