В России принято положение о порядке присуждения степени доктора исламских наук

На заседании Совета по исламскому образованию России ведущие отечественные исламские вузы приняли положение о порядке присуждения ученой степени доктора исламских наук. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей сегодня в ИА «Татар-информ».

Среди учебных заведений, принявших участие в создании документа, — Российский исламский институт (Казань), Болгарская исламская академия, Российский исламский университет (Уфа), Дагестанский исламский университет, Российский исламский университет (Грозный).

«Особенно важно то, что сегодня можно получить полноценное исламское образование, не выезжая за рубеж — начиная от средне-профессионального медресе до степени доктора исламских наук», — заявил ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

«Мы разработали стандарты исламского образования, которые обеспечивают высокий уровень получаемых знаний и компетенций», — добавил он.

При разработке положения о порядке присуждения ученой степени брался во внимание опыт работ диссертационных советов по защите докторских диссертаций Болгарской исламской академии и Дагестанского исламского университета, а также изучалась практика лучших иностранных исламских вузов.

«Это важнейший этап в системном подходе к подготовке ученых и богословов и в развитии исламского образования в Российской Федерации. Сегодня исламские вузы, пройдя этап становления в 90-е годы, все активнее включаются в научно-образовательное пространство», — подчеркнул ректор Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

Степень доктора исламских наук не признается Высшей аттестационной комиссией РФ, однако она позволяет реализоваться в области богословских дисциплин.