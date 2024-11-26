В России приняли закон о налогообложении цифровой валюты

Для целей Налогового кодекса РФ цифровую валюту (в том числе цифровую валюту, используемую как средство платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций) признали имуществом. Об этом говорится в законе о налогообложении цифровой валюты, который приняли в Госдуме.

В том же документе отмечается, что операции по майнингу цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут облагать НДС. Также в России не будут брать налог с услуг уполномоченной организации, заключающей сделки с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, если услуги оказывают в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

Еще, согласно закону, оператора майнинговой инфраструктуры обязывают сообщать налоговой сведения о лицах, которые «майнят», используя его инфраструктуры. В случае игнорирования данного требования – штраф - 40 тыс. рублей, пишет ТАСС.

К доходам, которые формируют налоговую базу по НДФЛ, отнесут доходы в виде цифровой валюты, которые получены в результате майнинга цифровой валюты в России. Причем, считается, что майнер получил такой доход в ту дату, когда начал распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе зачислять ее непосредственно на счет другого лица. Доходы от сделок с цифровой валютой объединят с единой налоговой базой по доходам от продажи акций, облигаций и инвестпаев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках.

До этого глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков заявлял, что доходы от сделок обложат по НДФЛ по ставке 13-15%. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по стандартной ставке налога на прибыль организаций, уточнил спикер.