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В России примут дополнительные меры по репатриации соотечественников
В России будут приняты дополнительные меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из иностранных государств, в том числе недружественных. Поручение о подготовке и принятии таких решений дал Президент РФ Владимир Путин.
Разработкой мер займутся Министерство иностранных дел России и Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Согласно информации на сайте Кремля, предложения должны быть подготовлены до 1 июля 2024 года.
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