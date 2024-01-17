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Политика 17 января 2024 11:44

В России примут дополнительные меры по репатриации соотечественников

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В России будут приняты дополнительные меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из иностранных государств, в том числе недружественных. Поручение о подготовке и принятии таких решений дал Президент РФ Владимир Путин.

Разработкой мер займутся Министерство иностранных дел России и Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно информации на сайте Кремля, предложения должны быть подготовлены до 1 июля 2024 года.

#соотечественники за рубежом #Владимир Путин
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