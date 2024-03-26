В России придумали способ делать материал для дорожного покрытия

Ученые Томского госархитектурно-строительного университета разработали способ изготовления люминесцентного покрытие. Это материал, который смогут использовать для дорожного покрытия или в электронной промышленности. Разработанный метод отличается простотой и минимальными энергозатратами, в отличии от зарубежных аналогов, пишет ТАСС.

Также изобретение смогут использовать для изготовления полупроводниковых светоизлучающих устройств, лакокрасочных люминесцирующих покрытий, которые предназначены для работы на Крайнем Севере и в Арктике.

По словам директора НИИ строительных материалов вуза Андрея Мостовщикова, был сделан сухой порошок алюмината стронция, активированный ионами редкоземельных металлов. Его планируют добавлять в лакокрасочные составы, сделав из него в конечном итоге материалы с люминесцирующими свойствами.

Мостовщиков добавил, что способ разработан в рамках импортозамещения по просьбам разных предприятий. Разработанные составы потребуются дорожникам, чтобы наносить, например, разметки на дороги. Напомним, раньше в России применяли преимущественно добавки, которые поставлялись из-за рубежа.