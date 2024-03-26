В России придумали новый способ быстрой диагностики одного заболевания зуба

В Самаре ученые из университета имени Королева и медуниверситета хотят запатентовать способ лазерной диагностики пародонтита. Их разработанный метод поможет выявить заболевание за несколько секунд, пишет РИА «Новости».

Как уточнили в вузах, метод определит вышеназванное стоматологическое заболевание даже без рентгена и предварительной сдачи анализов. Врач просто посветит на подозрительный зуб лазером, соединенным со спектрографом, а потом через ноутбук увидит анализ состава эмали зуба. Система автоматически выявит отклонения от нормы и скажет диагноз — есть пародонтальные изменения или нет.

Метод диагностики уже отработали и провели необходимые испытания на пациентах самарских стоматологических клиник. По результатам исследования выяснилось, что при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов меняется содержание и соотношение определенных веществ. Придуманный учеными метод быстро определит концентрацию веществ и состояние зуба – болен он или нет.

Также через диагностику смогут и предсказывать вероятность скорого возникновения пародонтита по спектральным изменениям в составе эмали зуба.

Пародонтит является распространенным заболеванием. По данным ученых, у более чем 80% людей в возрасте от 35 до 44 лет встречается эта патология. Данное заболевание поражает почти все ткани, окружающие зуб, включая те, которые связывают зуб с челюстной костью. При этом на ранней стадии пародонтит может протекать без симптомов либо иметь схожие с другими заболеваниями признаки.