В России прекратит работу сервис такси «Ситимобил»

В России прекратится работа сервиса городской мобильности «Ситимобил». Компания объединяет сервисы такси, электросамокатов, каршеринга и других услуг. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прекращение деятельности не затронет каршеринг «Ситидрайв».

«Акционеры сервиса городской мобильности „Ситимобил“ приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — отмечается в сообщении.