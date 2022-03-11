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Транспорт
11 марта 2022  21:12

В России прекратит работу сервис такси «Ситимобил»

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В России прекратится работа сервиса городской мобильности «Ситимобил». Компания объединяет сервисы такси, электросамокатов, каршеринга и других услуг. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прекращение деятельности не затронет каршеринг «Ситидрайв».

«Акционеры сервиса городской мобильности „Ситимобил“ приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — отмечается в сообщении.

#такси #каршеринг
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