В России прекращена разработка лунной сверхтяжелой ракеты

В России было прекращено техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Однако после уточнения программы работы могут возобновиться, заявил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, сообщает РИА Новости.

В конце 2020 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила название «Енисей», будет пересмотрен. Планируется, что в нем будут использоваться более современные технологии — метан в качестве топлива вместо кислорода и керосина.

В январе 2021 года совет Российский академии наук по космосу посоветовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А уже в феврале Баранов заявил, что техническое проектирование приостановлено, так как планируется скорректировать внешний вид «Енисея».

Сейчас работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью остановлены.

Окончание разработки планировалось на октябрь 2021 года.Опытно-конструкторская работа «Элементы СТК» предусматривала разработку ключевых элементов и технологий для создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась по заказу «Роскосмоса».

Баранов, однако, не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены. Он также отметил, что предприятие совместно с госкорпорацией «ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса».