В России прекратили работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

В России перестали работать сервисы ряда известных автобрендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом, ссылаясь на дилерский центр, сообщает ТАСС.

«Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления [о предстоящем отключении]», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, у пользователей наблюдаются проблемы с использованием приложений от Land Rover и Jaguar. А вот программы от BMW и AudiService продолжают действовать без сбоев.