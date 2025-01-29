В России представили первую в мире машину, у авто сегодня день рождения

Фото предоставлено пресс-службой Музея автомобильной техники

В Музее автомобильной техники, расположенном в городе Верхняя Пышма, представили первый в мире серийный автомобиль - Benz Patent-Motorwagen. 29 января 2025 года этой машине исполнилось 139 лет и в честь данного события в музейном комплексе запустили бензиновый двигатель данного транспорта.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея, у них представили одну из 150 машин, изготовленных по заказу фирмы Mercedes-Benz с 2003 по 2004 год. Авто собирали вручную по историческим чертежам с использованием технологий XIX века. Также первый автомобиль обладает уникальной аутентичной комплектацией.

«В 70-е годы XIX века заядлый велосипедист и механик Карл Бенц загорелся идеей создать транспортное средство, где не надо использовать ни собственные ноги, ни даже лошадь. Около 6 лет он потратил на разработку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и получил на него патент 31 декабря 1878 года. В отличие от проектов конкурентов его двигатель работал не на спирте или смеси нефти с парафином, а на бензине, который в то время можно было купить в аптеке», - рассказали информагентству в пресс-службе музея.

Отмечается, что это была лишь часть проекта, задуманного Бенцом. Сделанный «движок» инженер установил на конструкцию, которая напоминала трехколесный велосипед (спереди стояло одно управляющее колесо, а сзади – два ведущих).

«Чтобы не пугать горожан, он испытывал свое изобретение по ночам, выкатывая технику их сарая. Благодаря упорству и поддержке семьи, 29 января 1886 года Карл Бенц официально зарегистрировал свой автомобиль в патентном бюро за номером DRP-37435, назвав его Benz Patent-Motorwagen (Патентованный автомобиль Бенца). Мощность двигателя этой машины была 0.75 л.с., а максимальная скорость 16 км/ч», - поделились в пресс-службе музея.

Но продажи не шли. И жена изобретателя Берта Бенц вместе с двумя сыновьями втайне от мужа проехала на авто около 104 км, чтобы доказать Карлу и другим людям ценность и надежность изобретения своего супруга. В 1889-м машину Бенца показали на всемирной выставке в Париже и транспорт нашел отклик у французов. Всего до 1893 года было произведено 25 машин.

фото и видео предоставлено «Татар-информу» пресс-службой Музея автомобильной техники