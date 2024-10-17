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Общество 17 октября 2024 08:40

В России предложили запретить сервис SpeedTest, но варианты замены есть

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Власти РФ могут запретить использовать SpeedTest. Эту инициативу уже поддержали в Госдуме, а также сотрудники ФСБ, пишет газета «Известия».

Напомним, SpeedTest – это американский сервис, который измеряет скорость интернета. Им часто пользуются российские операторы. Создатель сервиса - компания Ookla (США).

Отмечается, что Ookla много и часто сотрудничает со спецслужбами Штатов: компания дает им данные о сетях связи. Для россиян это означает риски столкнуться с кибератаками.

В качестве альтернативы эксперты считают правильным решением дать российским пользователям использовать отечественные сервисы измерения скорости сети, так как другие такие же системы, произведенные западом, могут тоже быть небезопасны.

Интересно, что России есть, чем заменить SpeedTest. Так, есть отечественный сервис TelecomDaily «Мегабитус» или QMS. Все они внесены в реестр российских ПО Минцифры.

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