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В России предложили запретить продажу фастфуда детям
В России предложили ввести запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним. С такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщают «Известия».
Автор проекта отметил, что изменения в законодательство можно внести по аналогии с алкогольной и табачной продукцией. Это позволит улучшить не только здоровье подростков, но и состояние и внешний вид всей нации в целом, так как пищевое поведение людей формируется в детстве.
«Таким образом, многие подростки вступают во взрослую жизнь, уже имея избыточную массу тела и предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил Орлов.
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