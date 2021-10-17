В России предложили запретить остановку на островках безопасности

Министерство внутренних дел и Министерство транспорта России предложили запретить остановку на островках безопасности, изменив соответствующим образом Правила дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления Правительства РФ.

«Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности», — сказано в документе.

В пояснительной записке авторы инициативы обратили внимание на то, что сейчас на островках безопасности приходится устанавливать малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки.

Это не только ухудшает облик города, но и уменьшает безопасность движения, особенно по ночам и в зимнее время, констатировали они.

В случае же запрета остановки на островках безопасности улучшится видимость и увеличится безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах, уверены в МВД и Минтрансе.

Кроме того, ведомства намерены ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, и пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых имеющихся знаков.