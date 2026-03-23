В России предложили запретить маркетплейсам определять стоимость товаров

Минпромторг России выступил с инициативой ограничить влияние маркетплейсов на формирование цен товаров. Соответствующий законопроект разработан ведомством, сообщает РБК.

Согласно документу, предлагается закрепить право определения стоимости продукции исключительно за продавцами. В частности, маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование.

Реформа предполагает поэтапное внедрение изменений. На первом этапе площадки обяжут согласовывать с продавцами проведение акций и предоставление скидок. При этом продавцы получат возможность запрещать применение скидок как на отдельные товары, так и на весь ассортимент.

На следующем этапе рассматривается вариант полного запрета для маркетплейсов участвовать в формировании цен.

В Минпромторге пояснили, что такие меры направлены на выравнивание конкурентных условий. В ведомстве считают, что заниженные цены на маркетплейсах приводят к оттоку покупателей у других участников рынка.