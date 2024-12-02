В России предложили запретить курить на ходу

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил запретить россиянам курить на ходу.

«Я направил запрос в Министерство здравоохранения с просьбой сформулировать официальную позицию по возможным законодательным изменениям», - написал он в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, основная цель России - вырастить здоровое молодое поколение.

«Приобщение к спорту и здоровому образу жизни с ранних лет играет ключевую роль в укреплении здоровья людей. Однако, к сожалению, вредные привычки всё ещё широко распространены в нашем обществе; основная из них — курение», - объясняет он в посте.

Что касается непосредственно курения на ходу, то, по словам Хамитова, такие действия наносят вред окружающим сразу по нескольким направлениям. Среди них: пассивное курение тех, кто случайно оказался рядом; загрязнение окружающей среды беспорядочно разбросанными окурками и негативный пример для детей и молодёжи, так как курение на ходу выглядит как небрежное действие, не вызывающее отрицательного резонанса.

Он также выразил уверенность в том, что принятие такой инициативы поможет сделать жителей России более здоровыми, а города — чистыми и комфортными.