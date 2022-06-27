В России предложили зафиксировать цену газомоторного топлива

В Госсовете РФ предложили ввести фиксированную цену на газомоторное топливо. Она должна действовать для перевозчиков, пишут «Известия».

Такое предложение сформулировала рабочая группа Госсовета по энергоэффективности. Оно уже направлено Правительству РФ.

Члены рабочей группы считают, что для предприятий из сферы пассажирских перевозок, как городских, так и междугородних, стоит зафиксировать. Так можно сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране.

Сейчас СПГ стоит примерно 35 рублей за 1 кг, за последние два года природный газ подорожал в полтора раза.

В Минэнерго пояснили, что пока регулировать цены для отдельных категорий транспорта не нужно. Но в случае резких колебаний регуляторы рассмотрят различные механизмы балансировки.