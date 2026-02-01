news_header_top
Общество 1 февраля 2026 17:09

В России предложили ввести «отцовский капитал» в 2 млн руб. для многодетных семей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России «отцовский капитал» – дополнительную выплату для многодетных семей в размере 2 млн рублей.

Инициатива направлена на стимулирование рождения третьих и последующих детей и укрепление роли отца в семье.

«На мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», – подчеркнул Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что материнский капитал, хотя и называется семейным, в основном направлен на поддержку матерей.

«А в данном случае мы такую же инициативу и такую же практику должны применить и к отцу», – добавил глава комиссии.

По его словам, выплаты предлагается предоставлять при рождении третьего ребенка в одной семье, чтобы поддерживать многодетные семьи. «Смысл отцовского капитала как раз в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя», – пояснил Рыбальченко.

