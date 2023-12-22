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Экономика 22 декабря 2023 11:45

В России предложили ввести налоговый вычет на покупку нового отечественного автомобиля

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Россиянам предложили дать возможность получать налоговый вычет с покупки новой отечественной машины. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». Предложение уже отправлено главе правительства России Михаилу Мишустину, пишет ТАСС. Реализацией данного предложения в случае одобрения займутся органы исполнительной власти.

Как сказал парламентарий, такая мера поможет семьям купить автомобиль и в итоге число автовладельцев увеличится. Также наличие налогового вычета должно увеличить спрос на отечественные авто. Рост продаж, в свою очередь, поспособствует импортозамещению, уверен Даванков.

Он также подчеркнул, что с каждым годом россиянам все тяжелее купить машину. Так, в 2013 году стоимость нового авто составляла в среднем 28 зарплат, а машины б/у около 11. Однако в 2023-м стоимость «машины из салона» составляет почти 40 зарплат, а подержанного около 20.

#автомобиль #налоговый вычет #Россия
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