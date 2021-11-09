В России предложили ввести ежегодные выплаты «для будущих поколений»

В России может появиться новая выплата для несовершеннолетних. Ее планируется сформировать за счет налога на добычу полезных ископаемых, сообщает RT.

Автор инициативы — директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Согласно его предложению, часть средств от собранного налога будет перечисляться на счета детей, причем потратить их несовершеннолетние смогут до своего 18-летия.

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — объяснил автор предложения.

Он полагает, что введение таких выплат поможет увеличить рождаемость в стране и повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.

В RT добавили, что Кабмин пока не отреагировал на данную инициативу.