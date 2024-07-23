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Общество 23 июля 2024 09:18

В России предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

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В Госдуме попросили разрешить многодетным семьям ездить бесплатно по платным трассам. Данное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину уже отправила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — приводит текст обращения РИА «Новости».

Также власти РФ просят отменить туристических налог для семей, где много детей. Отметим, что с 2025-го его надо будет платить во всех регионах страны. Величина налога – процент за стоимость проживания. Размер процента определят местные органы власти.

Автор обращения отметила, что 2024-й был объявлен Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина. При этом ранее уже издавался указ «О мерах соцподдержки многодетных семей», в нём прописаны ряд гарантий таким семьям. Однако многодетные семьи часто просят депутатов Госдумы расширить перечень федеральных мер соцподдержки семей, где есть три и больше детей.

#Год семьи #многодетные семьи #Бесплатный проезд #трасса
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