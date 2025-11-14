В России предложили ввести 900-рублевую купюру с изображением Александра Овечкина

фото: washingtoncaps.com

Бывший игрок клубов НБА, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России, ныне занимающий пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко предложил ввести в оборот новую купюру номиналом в 900 рублей, которая была бы посвящена хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину.

— В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно.

— Может быть, 900-рублёвую? В честь его рекордных 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ?— Это уже необязательно, чтобы людей не путать лишний раз. Хотя можно и 900-рублёвую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребёнка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее, — приводит слова Андрея Кириленко Legalbet.

Напомним, российский нападающий «Кэпиталз» первым в истории НХЛ добрался до отметки в 900 заброшенных шайб. В прошлом сезоне он побил «вечный рекорд» Уэйна Гретцки и стал самым результативным хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги.