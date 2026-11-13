В России предложили возвращать в водоемы рыбу, изъятую у браконьеров

Живую рыбу, изъятую у браконьеров, предложили выпускать обратно в естественную среду обитания. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» внесли в Госдуму, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, сейчас изъятая у браконьеров живая рыба подлежит уничтожению. Законопроект предлагает изменить этот порядок и возвращать в водоемы все виды живой рыбы.

Пригодную для употребления рыбу планируется направлять на реализацию по обновленным прозрачным процедурам. При этом запрет на оборот краснокнижных видов и продукции из них сохранится.

Кроме того, поправки предусматривают возмещение ущерба природе всеми участниками незаконного оборота рыбы. Ответственность предлагается распространить не только на тех, кто занимался незаконным выловом, но и на тех, кто принимал, перевозил, хранил и перерабатывал улов. Возмещать ущерб придется даже в случае, если изъятую рыбу выпустили обратно в водоем.

«Цель поправок – защитить природные и экономические интересы страны, обеспечить справедливое возмещение вреда, который наносят природе браконьеры», – отметил Пискарев.

Депутат добавил, что сейчас браконьеры далеко не во всех случаях возмещают причиненный природе ущерб. По его мнению, открытость новых процедур позволит снизить коррупционные риски.

«Наши водные биологические ресурсы должны служить народу и надежно охраняться, а не становиться источником для обогащения браконьеров», – подчеркнул парламентарий.