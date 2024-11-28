В России предложили вдвое увеличить сумму страхования по вкладам

В России предложили увеличить сумму страхования по вкладам с 1,4 до 3 млн рублей. В Госдуму соответствующий законопроект внесут для рассмотрения уже 28 ноября. Инициаторами выступили депутаты от партии ЛДПР.

Как написал член фракции ЛДПР, депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале, сумма страхования в 1,4 млн рублей была введена 10 лет назад.

«За это время инфляция сточила не меньше трети гарантированной к возврату суммы депозита», - подчеркнул Нилов в посте.

Также с тех пор в России выросли и цены, и зарплаты, говорится в пояснительной записке.

Инициаторы отметили, что ранее увеличить размер страхуемой суммы по долгосрочным вкладам предлагал и Центробанк. По мнению регулятора, такая мера поможет привлечь деньги населения в банковскую систему и сдержать инфляцию.

Поправки в случае одобрения внесут в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».