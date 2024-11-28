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В России предложили вдвое увеличить сумму страхования по вкладам
В России предложили увеличить сумму страхования по вкладам с 1,4 до 3 млн рублей. В Госдуму соответствующий законопроект внесут для рассмотрения уже 28 ноября. Инициаторами выступили депутаты от партии ЛДПР.
Как написал член фракции ЛДПР, депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале, сумма страхования в 1,4 млн рублей была введена 10 лет назад.
«За это время инфляция сточила не меньше трети гарантированной к возврату суммы депозита», - подчеркнул Нилов в посте.
Также с тех пор в России выросли и цены, и зарплаты, говорится в пояснительной записке.
Инициаторы отметили, что ранее увеличить размер страхуемой суммы по долгосрочным вкладам предлагал и Центробанк. По мнению регулятора, такая мера поможет привлечь деньги населения в банковскую систему и сдержать инфляцию.
Поправки в случае одобрения внесут в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
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