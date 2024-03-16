В России предложили ужесточить наказание для людей, срывающих выборы

Депутаты «Справедливой России» в ближайшее время разработают проект закона, согласно которому будут лишать свободы сроком до восьми людей, пытающихся сорвать проведение выборов. Как сказала первый замруководителя фракции Яна Лантратова, речь идет о поджогах и других общеопасных методах, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что на избирательных участках некоторые личности пытались испортить ящики с бюллетенями зеленкой и чернилами. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала таких людей подонками. Она пригрозила им лишением свободы на срок до пяти лет за нарушение избирательных прав граждан и работы наблюдательной комиссии.

Причем парламентарий не исключает, что подобные провокации продолжатся до окончания выборов. Однако, по ее мнению, наказание сейчас за такие нарушения «достаточно мягкие».

Лантратова считает необходимым ужесточить наказания для граждан, пытающихся мешать проводить выборы. Более того, те, кто совершают подобные деяния по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего России, должны нести суровое наказание - от пяти до восьми лет.

Все поправки планируется внести в статью 141 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).