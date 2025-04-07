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Общество 7 апреля 2025 09:58

В России предложили увеличить штрафы за мат в общественных местах и в Сети в 10 раз

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Депутаты предложили увеличить штрафы за употребление мата в общественных местах и в Сети до 10 тыс. рублей. Законодательную инициативу внесут на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка, пишет ТАСС.

В настоящее время за нецензурную брань в общественном месте можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или отправиться на срок до 15 суток в спецприемник.

Как пояснил депутат Госдумы Александр Аксененко, необходимо увеличить штрафы до 10 тыс. для физических лиц. Также планируется в разы увеличить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.

«Отдельная тема для обсуждения – это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», – добавил он.

#штрафы #законопроект
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