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В России предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО до 5 тыс. рублей
В России предлагают поднять штраф для водителей за езду без ОСАГО до 5 тыс. рублей. Это в шесть раз больше, чем сейчас (800 рублей), пишет «Коммерсантъ».
Согласно подсчетам экспертов отрасли, без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности катаются по дорогам около 7-10% российских водителей, или 2,5 – 3,6 млн человек. При этом сегодня сам полис стоит в среднем 7,65 тыс. рублей.
Интересно, что, по данным издания, проверять наличие ОСАГО можно будет без участия ГИБДД, так как все данные о штрафах есть у Минцифры. Однако для реализации проекта нужен нормативный акт, постановление правительства, где пропишут все нюансы и правовые основания для эксперимента.
Инициативу уже поддержало российское правительство и МВД.
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