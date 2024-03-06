В России предложили увеличить размер маткапитала до 1 млн рублей

Представители нескольких думских фракций подготовили проект закона, согласно которому предлагается поднять размер материнского капитала до 1 млн рублей за второго и третьего ребенка. Текст документа опубликовал председатель комитета Госдумы по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Он уточнил, что инициатива является межфракционной, ее уже подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России - За правду».

«756 712 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 февраля 2025 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 февраля 2025 года, при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 февраля 2025 года, размер маткапитала увеличивается на 243 288 рублей и составляет 1 млн рублей», - говорится в тексте документа.

Напомним, 1 февраля текущего года маткапитал в России был проиндексирован на 7,5%. Теперь на первого ребенка будут выплачивать 631 тыс. рублей, на второго - 834 тыс. рублей или 203 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.