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В России предложили увеличить размер маткапитала до 1 млн рублей
Представители нескольких думских фракций подготовили проект закона, согласно которому предлагается поднять размер материнского капитала до 1 млн рублей за второго и третьего ребенка. Текст документа опубликовал председатель комитета Госдумы по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
Он уточнил, что инициатива является межфракционной, ее уже подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России - За правду».
«756 712 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 февраля 2025 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 февраля 2025 года, при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 февраля 2025 года, размер маткапитала увеличивается на 243 288 рублей и составляет 1 млн рублей», - говорится в тексте документа.
Напомним, 1 февраля текущего года маткапитал в России был проиндексирован на 7,5%. Теперь на первого ребенка будут выплачивать 631 тыс. рублей, на второго - 834 тыс. рублей или 203 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
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