В России предложили уточнить понятие отпуска

В России предлагают уточнить понятие «отпуск». С такой инициативой выступили депутаты Брянской областной думы. Соответствующий законопроект появился в электронной базе Государственной Думы.

Соответствующие изменения планируют внести в статью 107 Трудового кодекса. По мнению авторов, это позволит усовершенствовать законодательство, касающееся отпусков и устранить неточности трактовок.

Так, к примеру, сейчас понятие применяется без какой-либо конкретики и подразумевает наиболее продолжительный вид отпуска. Это в том числе может быть освобождение от работы при беременности, родах, уходе за ребенком, а также из-за учебы.

Депутаты полагают, что необходимо указать четкие рамки понятия, чтобы урегулировать возникающие вопросы, не прибегая при этом к обращениям в суд.