В России предложили упростить подачу деклараций по НДФЛ: все рассчитает ФНС

В России хотят упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), когда речь идет об отчуждении имущества (недвижимости или транспорта). Поправки готовят Минфин РФ и ФНС. В случае одобрения их внесут в налоговый кодекс, пишет РБК.

Согласно инициативе, соответствующие налоги должна рассчитывать автоматически налоговая служба на основе информации, получаемой в рамках межведомственного информационного обмена. То есть, если поправки одобрят, то россиянам не придется больше самим заполнять декларации по НДФЛ.

Ранее автоматизировать работу между ФНС и налогоплательщиками поручали в правительстве РФ. Реализация данного поручения поможет сильно сократить трудозатраты сторон, сообщили в Минфине России.