Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России предложили упростить подачу деклараций по НДФЛ: все рассчитает ФНС
В России хотят упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), когда речь идет об отчуждении имущества (недвижимости или транспорта). Поправки готовят Минфин РФ и ФНС. В случае одобрения их внесут в налоговый кодекс, пишет РБК.
Согласно инициативе, соответствующие налоги должна рассчитывать автоматически налоговая служба на основе информации, получаемой в рамках межведомственного информационного обмена. То есть, если поправки одобрят, то россиянам не придется больше самим заполнять декларации по НДФЛ.
Ранее автоматизировать работу между ФНС и налогоплательщиками поручали в правительстве РФ. Реализация данного поручения поможет сильно сократить трудозатраты сторон, сообщили в Минфине России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»