Конфеты иностранных брендов необходимо запретить включать в новогодние детские подарки, заявил в беседе с «Абзацем» руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, настало время популяризировать собственных производителей. Бородин пояснил, что нужно сделать так, чтобы в новогодние праздники дети видели именно российские шоколад, конфеты и печенье. Он задался вопросом, почему говорят о западных брендах и не прививают детям свою культуру и традиции, отметив, что в стране полно своих производителей.

По его мнению, нужно популяризировать свою культуру, ценности, конфеты и шоколадки, чтобы дети знали: в стране есть не западные бренды, а свои. Он подчеркнул, что в нынешнее непростое время поддержка российских компаний должна стать приоритетом.