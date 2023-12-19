В России предложили страховать уход за пожилыми, как в Европе

Страховать систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми гражданами и инвалидами. Такую инициативу прописали в статье журнала «Экономическое развитие России», пишет РБК. По мнению авторов, такая система должна стать неким аналогом пенсионных взносов, которые уплачиваются с дохода работников. При этом размер ставки должен быть низким — до 0,5% от зарплат. Однако, если зарплатный фонд в 2023 году оценивается в 38,2 трлн рублей, то пополнения СДУ могло бы составить 190 млрд рублей.

В свою очередь, в Минэкономразвития РФ сказали, что это лишь предложение авторов публикации, но не официальная позиция ведомства.

Напомним, что на сегодняшний день во всех регионах России действует система долговременного ухода. Как рассказали в пресс-службе Минтруда, размер финансирования такой программы в 2024 году составит почти 12 млрд рублей. По этой программе нуждающиеся имеют право получить социальное обслуживание или медпомощь. Чтобы получить услугу, человек подает заявление в соцзащиту.

Однако, по мнению авторов статьи, российская система нуждается в доработке. Они уверены, что СДУ нужно сделать страховой, как в Европе, чтобы не возникало проблем с финансированием программы от государства.

Эксперты же видят проблемы в реализации такой инициативы. Одна из них – недостаточность финансирования СДУ. Как сказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, сейчас у граждан нет денег, а предприятия также, скорее всего, не смогут поднять свои расходы на повышение зарплат. Именно поэтому такие нововведения маловероятны в России в ближайшее время.