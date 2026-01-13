В России предложили создать программу «Земский журналист» для поддержки районных СМИ

Союз журналистов России (СЖР) предложил создать программу «Земский журналист», аналогичную действующим инициативам в сфере образования, культуры и здравоохранения. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, районные газеты остаются основой российской журналистики, однако сегодня в них ощущается нехватка сотрудников. Он отметил, что газетами часто заведуют женщины «бальзаковского возраста», и если они уйдут на пенсию, многие издания могут прекратить работу.

«Работать туда молодежь не идет из-за маленьких зарплат, поэтому мы говорим об инициативе "Земский журналист"», – подчеркнул глава СЖР в беседе с РИА Новости. Он также напомнил о уже действующих аналогичных программах: «Земский работник культуры», «Земский доктор», «Земский врач».

Соловьев отметил, что программа позволит закрепить молодые кадры в селах и маленьких городах, а также даст возможность покупки жилья, что создаст дополнительные стимулы для переезда и работы в районах.