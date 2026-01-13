news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 января 2026 10:12

В России предложили создать программу «Земский журналист» для поддержки районных СМИ

Читайте нас в
Телеграм

Союз журналистов России (СЖР) предложил создать программу «Земский журналист», аналогичную действующим инициативам в сфере образования, культуры и здравоохранения. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, районные газеты остаются основой российской журналистики, однако сегодня в них ощущается нехватка сотрудников. Он отметил, что газетами часто заведуют женщины «бальзаковского возраста», и если они уйдут на пенсию, многие издания могут прекратить работу.

«Работать туда молодежь не идет из-за маленьких зарплат, поэтому мы говорим об инициативе "Земский журналист"», – подчеркнул глава СЖР в беседе с РИА Новости. Он также напомнил о уже действующих аналогичных программах: «Земский работник культуры», «Земский доктор», «Земский врач».

Соловьев отметил, что программа позволит закрепить молодые кадры в селах и маленьких городах, а также даст возможность покупки жилья, что создаст дополнительные стимулы для переезда и работы в районах.

#Союз журналистов России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

12 января 2026